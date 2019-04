96-Boss Kind spricht Klartext: "Der Fußball geht weiter, für uns leider in der 2. Liga" 

Das bittere 1:3 in Wolfsburg – das Ende für 96 in der Bundesliga? Für Profi-Boss Martin Kind schon. „Es gibt ja Wunder, aber an Wunder glaube ich nur begrenzt“, so Kind. „Ich denke, wir sind gefordert mit Realismus eine Analyse durchzuführen, die Herausforderungen, die jetzt anstehen, annehmen und Entscheidungen treffen. Der Fußball geht weiter, für uns leider in der 2. Liga.“