Der Abschied naht: Marvin Bakalorz wird 96 in die 3. Liga oder Türkei verlassen

Eigentlich ist Marvin Bakalorz einer, der vorangeht. In den vergangenen Tagen blieb er aber lieber außen vor – auf eigenen Wunsch und für (s)einen neuen Verein. Der 30-Jährige will sich nicht noch verletzen, er steht kurz vor einem Deal mit einem neuen Klub. Das Okay für den Trainingsverzicht holte sich Bakalorz im Gespräch mit 96-Coach Kenan Kocak. Nach Infos vom SPORTBUZZER gibt es konkrete Angebote aus der 3. Liga – darunter soll auch Drittligakrösus Ingolstadt sein.

An Angeboten mangelt es nicht

Für Hannover 96 wird Bakalorz die Fußballschuhe nicht mehr schnüren, auch im Training nicht. Aber zumindest aufs Rad setzte sich Hannovers Noch-Kapitän gestern mit den Kollegen für die Fitnesseinheit. Da ist das Verletzungsrisiko ja überschaubar.

Bakalorz ist bei 96 nicht nur die Binde los, er soll den Klub gleich ganz verlassen – jetzt steht der Abgang kurz bevor. Der Abräumer bleibt trotzdem locker. Kein Wunder: An Angeboten mangelt es nicht. Am Donnerstag verließ er um 11.53 Uhr das 96-Gelände an der Arena und winkte freundlich aus dem Auto. Zum Abschied? Gut möglich, dass „Baka“ schon am Freitag oder Samstag seinen neuen Arbeitgeber präsentiert.