Außer Gefecht gesetzt: Ex-96-Mittelfeldkämpfer Marvin Bakalorz hat Corona

Im Gegensatz zum Ex-Teamkollegen Felipe, dessen Vertrag bei Zweitligist Boluspor aufgelöst wurde , läuft es für Marvin Bakalorz in der Türkei ganz ordentlich. Zwar belegt sein neuer Klub Denizlispor (Aufsteiger 2019) in der Süper Lig nach 18 von 40 Spieltagen den vorletzten und damit einen Abstiegsplatz, aber der 31-Jährige hat einen Stammplatz in der Startelf.

Wie die Bild berichtete, hat Bakalorz, dessen Vertrag in der Türkei noch bis Sommer 2022 läuft, nur leichte Symptome: "Es fühlt sich an wie eine Grippe. Alles gut", teilte er mit. Ex-Verein 96 richtete am Sonntagabend einen Tweet an den 31-Jährigen: "Wir wünschen Dir einen milden Verlauf und eine schnelle Genesung, lieber 'Baka'!"