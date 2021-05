Ausstehende Gehaltszahlungen: Ex-96er Bakalorz kündigt bei Denizlispor

Sein Vertrag in der Türkei lief eigentlich noch bis 2022. Nun ist Bakalorz zunächst einmal vereinslos. Wohin seine Reise gehen wird, ist offen.

Hannover 96 testet am 30. Juni gegen Viktoria Berlin

Stammspieler bei Denizlispor

Im August 2020 hatten Bakalorz und Hannover 96 den Vertrag im beiderseitigem Vernehmen aufgelöst. Daraufhin suchte der 31-Jährige nach vier Jahren bei den Roten eine neue Herausforderung in der Türkei.

Bei Denizlispor avancierte der Mittelfeldspieler sofort zum Stammspieler. In der abgelaufenen Spielzeit traf er in 31 Spielen einmal, ein Tor legte er auf. Für den Klassenerhalt reichte es am Ende nicht, als Tabellenletzter stieg Denizlispor aus der ersten türkischen Liga ab. Mit Bakalorz verlassen 14 weitere Spieler den Verein.