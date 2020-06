Bleibt 96-Torrekordjäger Ducksch? "Ja, auf jeden Fall"

13 Saisontore hat er schon, 15 sollen es werden. Im Blick hat Marvin Ducksch dabei den Rekord von Niclas Füllkrug. "Das ist ein kleines Ziel für mich. Aber ich weiß auch, dass Füllkrug die 14 Tore in der ersten Bundesliga geschossen hat. Das ist schon ein Klassenunterschied und natürlich schwieriger", sagt Ducksch.

"Moment, Bayern ruft gerade an"

In der kommenden Saison soll er Hannover 96 zurück in die Bundesliga schießen. Es gab bereits Vermutungen über einen Wechsel, beispielsweise zu seinem früheren Förderer Markus Anfang nach Darmstadt. Ducksch reagiert humorvoll auf die Gerücht. "Moment, Bayern ruft gerade an", sagt er und lacht. Ob er denn sagen können, dass er in der kommenden Saison für 96 stürmt. "Stand jetzt sage ich: Ja, auf jeden Fall!"