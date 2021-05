Entwarnung: Keine "höhergradige Verletzung" bei 96-Stürmer Marvin Ducksch

Damit ist nicht unbedingt zu rechnen gewesen: Der Tritt von James Lawrence in der Schlussphase der Partie auf St. Pauli hat keine gravierenden Folgen für Marvin Ducksch. In der Untersuchung am Montag konnte keine "höhergradige Verletzung" am Sprunggelenk nachgewiesen werden, wie der Verein mitteilte.

Die Bänder beim in dieser Saison bis dato erfolgreichsten Torschützen der Roten sind also intakt, Ducksch werde nun von den Physiotherapeuten fortlaufend behandelt. Es ist sogar möglich, dass er zum Abschluss dieser Spielzeit am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg auflaufen kann.