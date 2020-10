96-Profi Marvin Ducksch über das Derby: "Das waren Emotionen pur." 

Klar! Ich bin ein Teamplayer und helfe auch gern mit Vorlagen. Mir kommt es nicht darauf an, dass ich die Tore schieße, sondern dass wir das Spiel gewinnen. Dass wir das so deutlich gemacht haben, war etwas ganz Be­son­de­res – für die Fans, die Stadt und natürlich auch für uns.

Ducksch hält Emotionen im Derby nicht zurück

Einer der emotionalen Momente war Ihr Schrei-Duell mit Braunschweigs Benjamin Kessel. Was hatten Sie sich zu sagen, und wer hat den verbalen Schlagabtausch eigentlich gewonnen?

Das waren Emotionen pur. Ich weiß gar nicht mehr, was genau gesagt wurde – aber ich gewinne immer meine Duelle! (lacht) Es ging um die Situation davor, für mich war das kein Foul in so einer Partie. Das hat er anders gesehen. Man weiß ja, wie das im Derby läuft: Das ist eine angespannte Situation, auch auf dem Feld. Die Emotionen hat man da gesehen. Der Schiedsrichter hat das super gemacht und uns dann beiden die Gelbe Karte gezeigt, das geht vollkommen in Ordnung.