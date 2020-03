Drei Minuten zu spät: Darum fehlte Marvin Ducksch im 96-Kader gegen Nürnberg

Drei Spiele in Serie wärmte Marvin Ducksch die Ersatzbank. Beim 3:0 in Nürnberg war der 26-Jährige dann gar nicht mehr dabei – eine Strafe, die 96-Trainer Kenan Kocak mit einem Vorfall vom vergangenen Montag begründete: „Er ist zur Abschlussbesprechung beim Kiel-Spiel drei Minuten zu spät gekommen.“

Dazu muss man wissen: Die Mannschaft zieht bei späten Heimspielen (Anpfiff 20.30 Uhr) nach dem mittäglichen Training gemeinsam ins Tageshotel. Ducksch war also wie alle 20 für den Kader nominierten Profis schon im Haus. Der Trainer rief die Spieler dann wie immer am frühen Abend zusammen, erklärte in einem Konferenzraum Aufstellung und Taktik.