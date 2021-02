Hannover 96: Marvin Ducksch wohl ein Kandidat für die Bank

Am Sonntag will Hannover 96 mit einem Sieg in Düsseldorf zu den Aufstiegsplätzen aufschließen. Aber mit welchen Stürmern? Der Münchner Sportdoktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt gab grünes Licht für einen Einsatz von Marvin Ducksch - obwohl er einen Muskelfaserriss hat. 96 geht offenbar das Risiko ein.