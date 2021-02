Kopfproblem? Ducksch ist für den Geschmack des 96-Trainers zu selbstkritisch

Ducksch stellt sich der Kritik

„Die andere Sache ist, dass Duckschi selbstkritisch ist, für meinen Geschmack zu selbstkritisch“, findet Kocak. Der 26-Jährige macht sich selbst schlecht, so wie die Aktion gegen Osnabrück. Er schleicht sich vom Gegenspieler weg, kann die zärtlich getretene Flanke von Niklas Hult frei einnicken, stattdessen stößt er den Ball in die Arme von Torwart Philipp Kühn.

Das war nicht gut von ihm, gar nicht gut. Fast jeder andere Stürmerkollege hätte die Kritik den Medien oder dem Trainer überlassen. Nicht so Ducksch, der zugab, es versemmelt zu haben.

"Zu viel Selbstkritik ist nicht gut"

Dabei macht er vieles gut gerade. Fünf Tore in sechs Spielen in diesem Jahr. Er ist Zweitligatoptorjäger des Jahres 2021, dazu ein kreativer Zopf, ein Teamspieler, der Weydandt und andere mitreißt – statt sie zu nerven wie früher mit seiner abwinkenden Körperhaltung. Ducksch arbeitete an dieser Haltung. Bezüglich der Haltung gegenüber sich selbst gibt der Trainer ihm einen Tipp. „Zu viel Selbstkritik ist nicht gut“, findet Kocak. „Er verballert die Chancen ja nicht bewusst. Was nicht so gut ist, sollte er so schnell wie möglich aus seinen Gedanken löschen.“

Löschen ist leicht gesagt, wenn einer wie Ducksch sich oft an die eigene Schwäche erinnert. Zwischenzeitlich half es ihm, mit der Ohren-zu-Torgeste trotzig die Medienkritik auszublenden. Aber ein Ausknopf für Selbstkritik? Wo soll der sein?