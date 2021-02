MRT am Montag soll für Klarheit bei Ducksch sorgen - Haraguchi weiter angeschlagen

Als Marvin Ducksch im Heimspiel gegen den SC Paderborn (0:0) in 53. Minute für Kingsley Schindler ausgewechselt wurde, rieb sich so mancher 96-Fan wohl verwundert die Augen. Warum wechselt der Trainer den gefährlichsten Stürmer bei Stand von 0:0 aus? Eine Verletzung war auf den ersten Blick nämlich nicht zu erkennen.

Abwarten bei Haraguchi

Um Klarheit zu schaffen, wird Ducksch am Montag ins MRT gehen. Das bestätigte Kocak am Samstagnachmittag. Ein Einsatz am nächsten Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf ist noch nicht vom Tisch.

Ein weiteres Sorgenkind ist aktuell Mittelfeldlenker Genki Haraguchi. Schon in den vergangenen Wochen plagten ihn immer wieder muskuläre Probleme - vor dem Spiel gegen Paderborn war sogar sein Einsatz in Gefahr. Kocak beorderte den Japaner dennoch in die Startelf und ließ ihn durchspielen. Während des Spiels war nichts von seiner Verletzung zu erkennen, dennoch müsse man vorsichtig bleiben. "Da müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt", sagte Kocak im Anschluss an die Trainingseinheit am Samstag.