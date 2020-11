"Zeigen ganz anderes Gesicht": 96-Stürmer Marvin Ducksch ratlos ob zweiter Hälfte

Der Blick leer und ins Nirgendwo gerichtet, so saß er nach dem Ab­pfiff auf dem Rasen – als Sinnbild der Ratlosigkeit und Enttäuschung bei Hannover 96. Marvin Ducksch hatte zumindest seine Pflicht erfüllt und mal wieder ein Tor erzielt, unter Mithilfe von Würzburgs Ridge Munsy. Der Treffer war wichtig für den Stürmer nach den vorausgegangenen Fehlschüssen gegen Aue. Fünf Chancen und kein Tor – dass 96 das letzte Heimspiel nicht gewonnen hatte, lag vor allem an Ducksch.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis bei den Würzburger Kickers drauf

In der Woche danach konnte Ducksch ein bisschen abschalten, eine Wadenverletzung hinderte ihn am regulären Training. Kocak baute dennoch in Würzburg wieder auf den Angreifer, der in der vergangenen Saison mit 15 Treffern bester 96-Torjäger gewesen war. Diesmal als einzige Spitze vor drei offensiven Mittelfeldspielern. Zuletzt hatte Kocak auf die Doppelspitze von Ducksch mit Hen­drik Weydandt gesetzt.

"Genau, was wir uns vorgenommen hatten"

Anfangs ging der Plan einigermaßen auf. „Wir haben in der ersten Hälfte ein ordentliches Spiel ge­macht, sind gut reingekommen, haben den Gegner früh angelaufen“, meinte Ducksch, „das war genau das, was wir uns vorgenommen hatten.“

Das war nicht gerade Zauberfußball, weitere Torchancen spielte 96 nicht heraus. „Wir waren griffig und haben den Kampf angenommen“, fand jedoch Sportchef Gerhard Zuber. „Dann kommen die zweiten 45 Minuten und wir zeigen ein ganz anderes Ge­sicht“, analysierte Ducksch, „jeder hat alles reingeworfen und Charakter gezeigt, trotzdem hat die letzte Gier gefehlt.“

Da vermisste Ducksch auch den Trainer, der mit Hexenschuss im Hotelbett lag. „Da wäre noch mal ein anderer Impuls von außen gekommen“, wenn Kocak dabei gewesen wäre, vermutete Ducksch, „wir hatten uns als Team vorgenommen, auch für ihn zu spielen, aber da haben wir ihn leider enttäuscht.“