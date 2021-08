Rivale verdient mit: 96 muss Teil der Ducksch-Ablöse nach Düsseldorf überweisen

Am Abend schon erhielt Fortuna den Trostpreis aus Hannover. Werder Bremen zahlt für Marvin Ducksch 3,2 Millionen Euro an 96 – mit Prämien könnte die Ablöse auf 3,8 Millionen Euro ansteigen. Und Düsseldorf verdient mit.

Die Fortuna freut sich über eine Vereinbarung mit 96. Bei dem Transfer, den Jan Schlaudraff noch für 96 eingefädelt hatte, überwies Hannover 1,8 Millionen an den damaligen Erstligisten. Im Nachgang ein ordentlicher Preis für einen Stürmer, der 31 Ligatore in den vergangenen beiden Saisons erzielte.

Der Kaufvertrag war allerdings versehen mit einer Klausel, wie sie in Düsseldorf üblich ist. Am Transferüberschuss (aktuell 1,4 Millionen Euro) kassiert auch Fortuna mit, wohl etwa eine Viertelmillion. Selbst die Fortunen hatten am Donnerstag noch keinen genauen Überblick darüber, was der Werder-Deal mit 96 für sie tatsächlich wert ist.

Ducksch wird als Superheld präsentiert

Werder Bremen setzt jetzt alles auf den sportlichen Wert des Transfers. Ducksch wurde präsentiert wie ein Superheld auf plakativen Bildern, Auftritten bei WerderTV und einer Pressekonferenz. Er stellte sich als BVB- und Currywurst-Fan vor. Statt seiner 17 in Hannover bekommt er in Bremen die Nummer 7 auf dem Rücken. Die glorreiche Sieben? Nichts anderes erwarten sie an der Weser.