Hannover 96: Stürmer Ducksch vor Rückkehr - Twumasi bleibt Sorgenkind

Aktuell bangt er jedoch um einen Trumpf. Marvin Ducksch hat nach zwei Tagen Pause wegen Wadenproblemen am Freitag erstmals wieder trainiert. Am Samstag soll entschieden werden, ob er wie im Derby neben Hendrik Weydandt angreifen kann.

Für Ducksch wäre es eine Rückkehr, er hat in der Saison 2014/15 in der Bundesliga für Paderborn gespielt. Es war aber keine Erfolgsgeschichte – bei neun Einsätzen gelang ihm nur ein Tor. Trainer war damals der spätere 96-Coach André Breitenreiter.

"Wir müssen an den Jungen denken"

„Wir müssen an den Jungen denken und ihm Zeit geben, sich zu inte­grieren“, erklärt Kocak und listet die Problemfelder auf. „Er kommt aus Ghana, hat da acht Wochen mit einen Privatcoach gearbeitet, kommt in eine andere Kultur und muss auch an seine große Familie denken.“ Die 96-Aufgabe beschreibt Kocak so: „Wir müssen ihm das Leben so einfach wie möglich machen.“