"Kein Riss oder Schäden": Entwarnung bei Marvin Ducksch, 96-Stürmer wird geschont

Die Rede war sogar davon, dass eine Verletzung den Einsatz des Stürmers nach der Länderspielpause in Würzburg gefährdet. Steht es wirklich so schlimm, um den 26-Jährigen, der vor der vergangenen Saison aus Düsseldorf gekommen ist und noch einen Vertrag bis Juni 2022 hat?

"Duckschi hatte eine MRT am Montag und am Dienstag", verrät 96-Trainer Kenan Kocak. Der Verein hatte einen Muskelfaserriss an der Wade befürchtet. "Man hat keinen Riss oder Schäden gesehen, aber er kann diese Woche nicht trainieren", so Kocak.

Er deutete an, dass Ducksch durchaus hätte spielen können, wenn am Wochenende Bundesliga wäre. "Dann hätte er auch trainiert, so soll er sich diese Woche erholen", betont Kocak.