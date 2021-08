Interesse hinterlegt: 96 ist heiß auf Wolfsburgs feinen Dribbler Omar Marmoush

96 lässt den besten Torschützen der Vorsaison ziehen (16 Treffer) – ein heikle Entscheidung. 96 braucht jetzt dringend einen guten Ersatz – das könnte Omar Marmoush sein, der zuletzt für ein halbes Jahr an St. Pauli ausgeliehen war. In 21 Spielen traf er siebenmal, war maßgeblich beteiligt am Aufschwung der Hamburger.

Interesse an Marmoush bei Schmadtke hinterlegt

96 hat seinen Weg weiterverfolgt. Unter Trainer Mark van Bommel spielte der 22-Jährige bisher nur 20 Minuten. Der Bundesligist ist offensiv top besetzt und hat nun noch Nationalstürmer Luca Waldschmidt dazugeholt. Für Marmoush, den feinen Dribbler aus Ägypten, ist aktuell kein Platz in der Startelf.

Die Wolfsburger bewerten noch, was sie mit so dem spielstarken Angreifer anfangen. Nach SPORTBUZZER-Informationen hat 96 das Interesse an Marmoush bei VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hinterlegt. Es könnte also was werden mit Hannover und dem Ägypter.

Ob nur eine weitere Leihe wie bei St. Pauli oder sogar ein Kauf möglich ist, ist offen. Transfermarkt.de taxiert Marmoushs Wert auf 2 Millionen Euro. Mit der Ducksch-Einnahme dürfte es für 96 kein Problem sein, den Betrag aufzubringen.