Keine Feier ohne Beier? Die wahren Punktegaranten sind bei 96 andere!

Statistisch gesehen besitzt Hannover 96 mehrere gute Lösungsansätze. 96 gewinnt mit Beier nicht wesentlich häufiger als ohne ihn. 1,24 Punkte holte Hannover im Schnitt in der 2. Liga. Beier liegt etwas darüber (1,36) – was natürlich nichts über seine Dynamik, seinen Willen aussagt, den Beier immer wieder zeigt.

Irgendeiner kam nach den Pokalspielen immer um die Ecke – eine Mitarbeiterin von 96, ein Kollege oder eine Stürmerin auf dem Amateurfußballplatz. Augenzwinkernd, fröhlich reimend: „Keine Feier ohne Beier.“ Was sich reimt, ist gut. Was auf Beier und seine Pokalquote mit vier Toren zutrifft. Und in der 2. Liga? „Maxi hat eine tolle Entwicklung genommen, das hat jeder gesehen“, sagte Trainer Christoph Dabrowski. Nun fehlt er gegen Nürnberg wegen einer Corona-Infektion. „Der Ausfall ist bitter, aber wir haben andere Alternativen mit hoher Geschwindigkeit. Wir werden eine gute Lösung finden.“

Beide Punktewerte würden knapp den Klassenerhalt bedeuten (42 Punkte beziehungsweise 46 Punkte). Beiers Stärken, sein Tempo und seine Intensität sind für 96 wichtiger geworden, als sich die Verantwortlichen das bei der Leihe im Sommer erträumt hätten. „Ich liebe ihn fast“, sagte 96-Chef Martin Kind. Beier erfüllt genau das Profil, das Manager Marcus Mann versprach, als er die Leihe Beiers aus Hoffenheim begründete: „Maxi ist einer, der auf dem Platz unermüdlich arbeitet und so immer für Unruhe in der gegnerischen Defensive sorgen kann.“

Manchmal ist aber die Ruhe in der eigenen Defensive wichtiger. Deshalb darf sich 96 darüber freuen, dass Julian Börner am Sonntag wieder mit verteidigen kann. Ohne Börner schwimmt die 96-Abwehr. Da reimt sich dann wenig zusammen wie beim 1:3 in Sandhausen. Eckentor, Eigentor, Eiertor – das passiert mit Börner nicht. Beim 1:3 in Heidenheim (wieder ein Eigentor) spielte Börner ebenfalls nicht mit. Beim Debakel in Karlsruhe (0:4) fehlte Börner – diese Partie kostete letztlich Jan Zimmermann den Trainerjob. Mit Börner läuft es besser. Oder statistisch ausgerückt: Mehr Körner mit Börner, 96 holt mit ihm mehr Punkte. 1,44 im Schnitt – das wären hochgerechnet auf 34 Spieltage 49 Punkte.

Nur ein Tor, aber die beste Quote

Der wahre Siegertyp bei Hannover 96 kam erst im Winter. Mit Cedric Teuchert auf dem Platz holt 96 die meisten Zähler. Teuchert spielte in Sandhausen nur in der Schlussviertelstunde. Nach einer Verletzung wirkte der Stürmer dort nicht frisch genug. Teuchert erzielte bisher nur einen Treffer – das 1:1 gegen Darmstadt, das 2:1 köpfte Börner, Endstand 2:2. Aber seine Quote würde genügen, um sogar in einen Aufstiegskampf einzugreifen. Spielt Teuchert, holt die Mannschaft 1,57 Punkte im Schnitt – hochgerechnet auf eine Saison sind das 53,38 Punkte. Mit 55 Zählern kam Heidenheim vor zwei Jahren in die Relegation.

Keine Feier ohne Teuchert? Der Vergleich mit Beier ist nicht ganz fair, weil beide völlig unterschiedliche Spielzeiten haben. Teuchert beschleunigte das Zwischenhoch im Februar, profitiert aber statistisch davon, dass er weniger Spielzeit sammelte. Von sieben möglichen Spielen stand er sechs in der Startelf: Aber länger als 74 Minuten machte er nie mit.