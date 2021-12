Will Bayer Leverkusen den von 96 ausgeliehenen Hoffenheimer Maximilian Beier?

Der 19-jährige Stürmer spielte sich an der Leine mit starken Leistungen in die Startelf, bereitete beim 1:0 jüngst gegen den Hamburger SV das entscheidende Siegtor von Linton Maina vor. Und seine Leistungen sind offenbar nicht unbeobachtet geblieben.

Maina und eben Beier zeigten dem HSV, wie gefährlich junge und schnelle Konterspieler sein können – und wie wichtig für 96. Beier wird nach der Leihe allerdings zurück nach Hoffenheim müssen. Oder innerhalb der Bundesliga wechseln. Geht Beier im kommenden Sommer vielleicht zu Bayer Leverkusen?

Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes schaute sich am Sonntag das 1:0 in der HDI-Arena an, um Beier live zu sehen. Es dürfte ihm gefallen haben, was er zu sehen bekam.