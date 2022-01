Hoffnung bei Beier? 96-Verantwortliche "arbeiten daran, ihn behalten zu können"

Für 96-Sportchef Marcus Mann steht fest: „Irgendwann wird Maxi Beier in der Bundesliga spielen, man kann nur nicht sicher sagen, wann das sein wird.“ Mann ist ja so etwas wie der Pate des 19-Jährigen. Als letztjähriger Leiter der Nachwuchsabteilung in Hoffenheim haben sie ihm den „hochveranlagter Stürmer“ für ein Jahr anvertraut, wie TSG-Profichef Alexander Rosen bei der Leihe erklärte.

Beier war bereits in Hoffenheim zu neun Bundesliga-Einsätzen und zwei Europa-League-Spielen (zwei Treffer) gekommen. Weil die Konkurrenz in der Offensive zu groß war und die Chance auf regelmäßige Einsätze zu gering, konnte 96 zugreifen. Nun wächst und gedeiht Beier prächtig in Hannover. „Es entwickelt sich sehr positiv“, freut sich der Manager. „Maxi war in jedem Spiel für uns enorm wichtig.“