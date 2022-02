„Ich liebe ihn fast“: 96-Boss Kind schwärmt von Beier – und will ihn halten

96 konnte zuletzt zwei Spitzenreiter in Folge stürzen. Erst Darmstadt durch das 2:2 im Heimspiel, dann St. Pauli durch das überragend herausgekonterte 3:0. Die neue Doppelspitze bildeten in Hamburg Maximilian Beier und Cedric Teuchert, hinter ihnen vervollständigte Sebastian Kerk das Sturmdreieck. „Alle fühlen sich sehr wohl in der Formation“, erklärt Manager Marcus Mann. „Maxi und Cedric haben von Spiel zu Spiel mehr Sicherheit und Aktionen bekommen.“

Anzeige

Da sollten sie am Freitag gegen Kiel weitermachen. Vor allem der aus Hoffenheim ausgeliehene Beier wird seit Wochen immer besser. „Er hat eine tolle Entwicklung genommen“, lobt Mann, der den 19-Jährigen nach Hannover geholt hat. „Jedem sollte mittlerweile sein Wert für die Mannschaft bewusst sein.“ Wenn Beier den Ball mal verliert, jagt er unerbittlich in höchstem Tempo dem Gegner hinter her. „Ich liebe ihn fast“, schwärmt Kind, „unglaublich, wie der nachsetzt.“