Frank Rasche bleibt Stadionsprecher: Radio 21 neuer Medienpartner von Hannover 96

Der Sender bekommt eine Loge und Werbeflächen im Stadion und stellt in der Vorbereitung - beginnend mit der Partie am Samstag (12 Uhr) gegen den HSC - die Übertragungen der Testspiele im Internet sicher.

Einen neuen Stadionsprecher bekommt 96, wie es bei solchen Wechseln üblich ist, allerdings nicht. Frank Rasche, zuletzt Co-Stadionsprecher an der Seite von Henrik Hanses rückt wieder in den Vordergrund und moderiert die Stadion-Show künftig allein. Bereits seit 1997 ist der gebürtige Rintelner für 96 am Mikrofon, erstmals während seines Volontariats bei Hit-Radio Antenne in der Regionalliga-Aufstiegssaison.