Hannover 96: Mehrheit will Trennung von Thomas Doll - Uneinigkeit über Zeitpunkt 

Die Bilanz könnte kaum schlechter sein: Thomas Doll hat in sieben Spielen als Trainer von Hannover 96 lediglich drei Punkte geholt. Sechs Niederlagen sprechen eine deutliche Sprache. Nur ein Sieg gegen den Tabellenletzten 1. FC Nürnberg steht zu Buche - und der wurde maßgeblich dadurch begünstigt, dass sich die Franken in der Anfangsphase der Partie einen unnötigen Platzverweis einhandelten.

Mehrheit will Trennung

Die Mehrheit wünscht sich die sofortige Trennung vom Trainer. 45,8 Prozent meinen, dass sich 96 unter dem 52-Jährigen nochmals verschlechtert hat und umgehend gehandelt werden sollte. Immerhin 27,4 Prozent sehen Doll nicht als Hauptschuldigen der 96-Misere. Sie sind der Meinung, dass dieser Mannschaft kein Trainer der Welt helfen kann und ein weiterer Wechsel nichts bringen würde.

Die restlichen 26,8 Prozent wollen zwar einen neuen Trainer bei 96 sehen, das allerdings erst zur neuen Saison. Die aktuelle Spielzeit sei ohnehin gelaufen, eine Entlassung von Doll würde auch nicht mehr helfen. In der neuen Saison, vermutlich in Liga zwei, soll dann ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie stehen und die "Mission Wiederaufstieg" in Angriff nehmen. Fazit: 72,6 Prozent wollen eine Trennung von Thomas Doll. Allerdings besteht Uneinigkeit in Sachen Zeitpunkt.