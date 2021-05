96-Meinung: 558 gute und schlechte Tage

Es gab gute und schlechte Tage mit Kenan Kocak. Die guten zuerst. Der Trainer tauchte mit 96 stark aus der ersten Corona-Welle auf, mit erfrischendem Fußball. In dieser Saison holte seine Mannschaft zwei Derbysiege. Spiele gegen Nürnberg machten in seiner Amtszeit Spaß, ein 3:0, ein 5:2, die nächste und letzte Folge nach 558 Tagen Amtszeit läuft am Sonntag.

"Dann ist es getan"

Die Kocak-Staffel ist nach dem Abpfiff abgedreht. „Dann ist es getan“, sagt er. Das klingt erleichtert. Diese Saison entwickelte sich gemessen an Erwartungen zu einem Desaster. Das Schlimmste ist, dass immer weniger Menschen fesselt, was 96 einfädelt. Kocak und Manager Gerhard Zuber, die vor anderthalb Jahren eine Allianz gegen die Schlaudraff-Partei geschmiedet hatten, lagen nicht mehr auf einer Wellenlänge. Der Bruch war offensichtlich.