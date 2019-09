96-Meinung: Absteigerduell voraus - Nürnberg muss überflügelt werden!

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga

96-Legende hakt den Aufstieg ab

Nicht auszudenken, wenn 96 verliert, sagt Hans Siemensmeyer. Wir haben der 96-Legende in dieser Woche zum Geburtstag gratuliert und natürlich auch über die Lage in der Liga gesprochen. Herausgekommen ist ein Interview, in dem sich Siemensmeyer nicht nur Sorgen um 96 macht, sondern auch harte Kritik formuliert.

"In der Branche verstehen viele nicht, wie ein Sparkurs zurück in die Bundesliga führen soll."

Dass es nach dieser Saison noch mindestens eine weitere in der 2. Liga geben wird, davon ist der 79-Jährige überzeugt. Das wäre aber nicht der Worst Case, also der schlimmste Fall, weil diese Möglichkeit ja auch 96-intern besprochen wurde.

Wichtig wird sein, wie dann die übernächste Saison in Angriff genommen würde. Siemensmeyer fordert Investitionen – und hat diese Meinung nicht exklusiv. In der Branche verstehen viele nicht, wie ein Sparkurs zurück in die Bundesliga führen soll. Aktuell sollte 96 froh sein, wenn die Sorgen am Montag hoffentlich wieder ein bisschen kleiner geworden sind.