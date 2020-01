96-Meinung: Alter Schwede! Wer löst das Kaderproblem?

Alter Schwede! Das hat jetzt erstmal nichts mit neuen 96-Spielern zu tun. Die Redewendung Alter Schwede benutzt man, „ohne sich auf eine konkrete Person zu beziehen als Ausdruck des Erstaunens“, weiß das allseits bekannte Internet-Lexikon.

Jetzt aber doch die kurze Überleitung zu 96: Alter Schwede, was haben die eigentlich in der Winterpause gemacht? Dazugelernt offenbar nicht viel, die zweite Halbzeit beim 0:1 in Regensburg war die schlechteste seiner 96-Amtszeit, sagt Trainer Kenan Kocak. Okay, so viele Halbzeiten hatte die noch nicht. Aber schon genug, um festzustellen: Eine Entwicklung, wie viele nach dem munteren 2:2 gegen Stuttgart im letzten Spiel vor der Winterpause erkannt haben wollten, hat bisher nicht stattgefunden. Jedenfalls keine Entwicklung zum Besseren.