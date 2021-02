96-Meinung: Kölner Folterkeller sorgt für VAR-nsinn bei Kocak und Baumgart

Für 96 und den nächsten Gegner Paderborn fühlt sich das mit den Videoschiris in dieser Saison mehr an wie der Kölner Folterkeller. Zuletzt wütete sich SC-Trainer Steffen Baumgart nach dem Pokal-Aus gegen Dortmund in die Herzen vieler Fans.

"Da wird nach Gefühl entschieden"

Davon kann auch 96 ein leidiges Lied singen, selbst wenn die Schiris eine Szene noch mal checken. So wie beim Foul an Hendrik Weydandt gegen St. Pauli. „Wenn das kein Elfer war, verstehe ich die Welt nicht mehr“, urteilte Kocak. „Da wird einfach so entschieden, nach Gefühl: Mal geben wir es, mal geben wir es nicht.“ Der ganz normale VAR-nsinn.

Außer Schiri-Sorgen bedroht nun auch noch das Temperaturtief das 96-Stimmungshoch im Januar: Das Team läuft heiß, da gibt’s plötzlich sibirische Kälte. Ob die kalte Luft aus Russland eine Racheaktion von ZSKA Moskau ist wegen des geplanten 96-Niedrigangebots für Jaka Bijol? Unklar!

Zurück in der Kreisliga?

Am Dienstag mussten die Profis sogar Schnee schippen, um trainieren zu können. Der Platz war weiß geblieben, die Einheit ausgerechnet in der kurzen Trainingswoche beinahe für die Tonne. Kocak fand das gar nicht cool, hätte lieber an der Taktik gefeilt, statt zu schaufeln. Der Trainer(schnee)fuchs fühlte sich an Zeiten in der Kreisliga erinnert.

Keine perfekten Voraussetzungen – aber in der Kreisliga gibt’s ja wenigstens keinen Videobeweis.