96-Meinung: Auf dem Süden liegt kein Segen

Kein Neid. Die Kollegen aus Bremen meldeten sich am Freitag aus dem wolkigen Son Vida von der Insel Mallorca, während Claudio Pizarro in kurzen Hosen auf den Trainingsplatz trabte. 14 Grad statt acht in Hannover. So doll ist der Unterschied nicht.

Die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga Die Heim- und Auswärtsspiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 im Überblick. ©

96 verzichtet nicht ohne Grund 96-Trainer Kenan Kocak verzichtet nicht ohne Grund auf 18 Grad und Sonne in Murcia. Erstens wird er die Wintertrainingslager-Bilanz der vergangenen Jahre bei 96 kennen; zweitens sich mit Regensburg-Trainer Mersad Selimbegovic abgesprochen haben. Der Jahn und Hannover, erste Pflichtspielgegner am 28. Januar, sind die einzigen Zweitligateams, die nicht in den Süden fliegen. Aus Mangel an Testgegnern im Lande könnten sich beide auf eine gemeinsame Generalprobe auf der Mitte der Strecke einigen, sagen wir in Erfurt.

Wer fliegt schon noch freiwillig ins Trainingslager? Auf dem Süden liegt ohnehin kein Segen. 2016: Die Vorbereitung von Thomas Schaaf in Belek bringt gar nichts. Alles wird schlimmer, der Abstieg folgt. 2017: Daniel Stendel verscherzt es sich mit der Mannschaft, nachdem sie eher unverschuldet zu spät vom Sevilla-Trip nach Jerez zurückkehrt. Stendel ordnet Straftraining an, wenige Wochen später muss er gehen. 2018: André Breitenreiter bleibt in Hannover, und 96 in der Bundesliga. 2019: Breitenreiter bucht mit 96 die Sonne am Urlaubshafen in Marbella, wenige Wochen später folgt die Beurlaubung des Aufstiegstrainers. Wer fliegt bei diesen Hannover-Fakten noch freiwillig in ein Trainingslager? Und was bedeutet das eigentlich für die Bremer?

