96-Meinung: Auf diese Rekorde wäre hier niemand stolz

Rekorde sind in der Regel ja durchaus erstrebenswerte Ziele im Leben. Es sei denn, man spielt eine derart überschaubare Saison wie Hannover 96. Neue Bestmarken bedeuten hier nichts anderes als blanke Zahlen des Entsetzens. Noch kann das Team ein letztes Mal zeigen, wie viel Charakter und Willensstärke in ihm steckt.

Der Gang in die 2. Liga scheint für Hannover 96 in dieser Saison unvermeidbar. Es wäre der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte. Oft ging es aber schnell wieder hoch. Das sind die Auf- und Abstiege der Roten seit Gründung der Bundesliga. ©

Nicht der schlechteste Absteiger aller Zeiten werden

Es sollte also grundsätzlich als oberste Pflicht angesehen werden, in Düsseldorf – wie würde Thomas Doll es nennen? – mindestens durchs Feuer zu gehen und sich zu zerreißen. Den Bock wollen wir dieses Mal stehen lassen. Das hat in den vergangenen Partien durchaus passabel geklappt. Ein Sieg – und diese aktuelle 96-Mannschaft wäre nicht die schlechteste aller Zeiten und kein fünffacher Tabellenletzter zum Abschluss. Das mag in einer Abstiegssaison kosmetisch wirken.