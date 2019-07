96-Meinung: Bodenständige Maloche statt Luxusurlaub für den Mühlenberger Edelstein

Millionengehalt, Luxusurlaub, Beraterversprechen und Ausflüge in teuren BMWs – gar nicht so einfach, in dieser glitzernden Jet-Set-Welt die Bodenhaftung zu behalten. Waldemar Anton, 22 Jahre alt und von Hannover 96 zum Fußball-Edelstein stilisiert, bekommt die ganze Süße des Sorgenfreien zu schmecken. Frankfurt, Spanien, Türkei, dazwischen Europameisterschaft in Österreich – das alles wirkt beeindruckend für einen Frühzwanziger vom Mühlenberg.