96-Meinung: Das Auf und Ab geht weiter

Die Roten in Noten: Die Spieler von Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue in der Einzelkritik

Zweimal im Sechszehner, zwei Tore

Irgendwann setzte sich auch der daueraktive Kenan Kocak angefressen mit verschränkten Armen auf die Bank. Der Trainer hasst es, zu verlieren – und so dürfte ihn das extra wurmen. 96 kontrollierte den Ball, ohne das Spiel im Griff zu haben. Aue war kaum Ball, aber in Summe einfach gefährlicher. Zweimal im Sechzehner, zwei Tore. Rumms. Bei 96 plätscherten die Angriffe so dahin. Da fehlte es nicht nur an der Durchschlagskraft, sondern augenscheinlich auch am letzten Willen.