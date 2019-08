96-Meinung: Der DFB-Pokal bietet grandiose Möglichkeiten

Nur gut ein Jahr her, dass 96 als Mustermannschaft auftrat – 6:0 zum Pokalstart beim Drittligisten Karlsruher SC, konsequent und konzentriert. Hannovers Fans im Wildparkstadion machten mit ihrem Team die Welle, sangen von Berlin und vom Europapokal.

Dass dieser Erfolg nur eine Mogelvorstellung war, das Pokalmärchen in der zweiten Runde gegen Wolfsburg platzte und 96 in der Bundesliga dem Abstieg entgegentaumelte, war am 19. August 2018 nicht zu ahnen – natürlich auch nicht, dass man zwölf Monate danach wieder in Karlsruhe spielen muss, diesmal als bescheiden gestarteter Zweitligazwölfter beim kraftstrotzenden Zweitligaersten.