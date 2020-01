96-Meinung: Der Weg nach Braunschweig ist nicht mehr weit

Der Kanzler – Tschuldigung, Altkanzler – drückte mal kurz die Angsttaste. Gerhard Schröder, damals noch 96-Aufsichtsratschef, verteidigte beim NP-Talk im Dezember 2018 die Pläne von Profiboss Martin Kind: „Entweder wir ermöglichen das – oder wir gehen den Weg von Eintracht Braunschweig.“ Ein halbes Jahr später stieg 96 tatsächlich in die 2. Liga ab – der Weg nach Braunschweig ist nicht mehr weit, aber eine Liga liegt immerhin noch dazwischen.

Traditionsklubs schlagen Alarm

Und deshalb wollen wir an dieser Stelle warnen. Denn bekannte Größen in der 3. Liga schlagen Alarm. Duisburg kann dort „auf Dauer nicht überleben“, Kaiserslautern hat sich die Lizenz für die laufende Saison nur durch die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von rund 12 Millionen Euro gesichert. Und Braunschweig hat kein Geld mehr fürs Scouting oder die zweite Mannschaft, sondern nur noch für die Profis.

Gelingt 96 ein erfolgreicher Start?

Wenn sich 96 das alles ersparen möchte, sollte ein erfolgreicher Start ins neue Jahr gelingen. Der Spielplan mit den Partien in Regensburg, gegen Wiesbaden und in Fürth gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Aber: 96 hat 21 Punkte nach 18 Spieltagen. Braunschweig hatte in der Saison 2017/2018 zu diesem Zeitpunkt 22 Punkte – und stieg dennoch ab. Dieser 96-Weg wird kein leichter sein.