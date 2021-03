96-Meinung: Die DFL braucht neue, striktere Regeln

Heute mit einem früheren Profi gesprochen. 96 schlug Sevilla, die Choreografie, die Partys, Kopenhagen, Brügge, Bierduschen. In dieser Unterhaltung steckte viel Schönes. Fußball, Fans, Stimmung, Reisen, Feiern. Der Fußball ist übrig geblieben, das auch nur im Fernsehen.

Bisher verlief (fast) alles reibungslos

96 feiert seit Freitag die Freiheit. Kein Grund für Party. Natürlich erschüttert der verkehrte Test bei Genki Haraguchi das Vertrauen in Corona-Tests. Aber fassen wir mal zusammen: Bisher verlief (fast) alles reibungslos. 52 Wochen nach der ersten Quarantäne 2020 haben 96 und die Labors mindestens zweimal in der Woche getestet, macht über 3200 Tests. Da darf einer daneben liegen. An der Gefahr durch Ansteckung ändert dies nichts.