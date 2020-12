96-Meinung: Die Schwäche ist seit Jahren die Transferpolitik

Der Trainer redete die Pleite schöner, als sie war. Aber was soll er sagen, wenn er diese zahme Mannschaft, die so wild zusammengestellt ist, nicht auch noch verlieren möchte?

Die ganze 96-Führung sitzt im Boot

Kritik am Trainer wegen der Umstellung auf eine Abwehrdreierkette muss sein, auch wenn seine Korrektur in der Pause zu einem besseren Spiel führte. Kocak hatte sich ja was bei der Systematik gedacht. Der Plan ging schief, das passiert ganz vielen Trainern.

Bei 96 liegt der Fehler in einem anderen System. Aus Mangel an einer effektiven Scoutingabteilung sind nun Spieler in Hannover, die das Niveau für eine ordentliche Zweitligasaison offensichtlich (noch?) nicht haben. Manager Gerhard Zuber, der Trainer, die ganze 96-Führung sitzen im Boot. Im vergangenen Sommer verpasste der Klub erneut die Chance, wirklich gestärkt in eine neue Saison zu gehen.