96-Meinung: Die Spieler werden Kocak lieben, wenn ...

Auf eine Torwartbaustelle mehr kommt es in Hannover auch nicht mehr an – aber egal. Trainer Kenan Kocak hat Sievers ein paar warme Worte mit auf die Reise gegeben – und konzentriert sich jetzt darauf, 96 rückrundenfit zu machen. Seine Spieler werden ihn dafür lieben, wenn sie ab der 60. Minute auf einmal merken: Da geht ja noch was.

Bescheidenes Ziel für einen Bundesliga-Absteiger

Was die Spieler des 1. FC Nürnberg von ihrem neuen Trainer Jens Keller halten, wissen wir nicht. Der Nachname kommt ihnen irgendwie bekannt vor, Nürnberg steht auf dem Relegationsrang. Auf die Frage, wo der „Club“ die Saison beendet, antwortete Sportvorstand Robert Palikuca am Montag nach dem Trainingsauftakt: „Auf einem Mittelfeldrang.“ Ein bescheidenes Ziel für einen Bundesliga-Absteiger.

Dagegen ist der HSV vom Aufstieg überzeugt. „Wir haben eine gute Mannschaft, die zu Recht auf dem zweiten Platz steht“, sagt Trainer Dieter Hecking. In der vergangenen Saison verspielte Hamburg in der Rückrunde die 1. Liga. Es ist also noch vieles möglich in dieser verrückten 2. Liga, in alle Richtungen. Auch für 96.