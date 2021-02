96-Meinung: Abstand halten und in der Ferne mitfiebern

Der Puls des Profifußballs schlägt auf den Tribünen, macht einen gewöhnlichen Kick zum Erlebnis. Wegen dieser ausbleibenden Gefühlsausbrüche in den seelenlosen Geisterarenen macht sich eine gewisse Abkehr vom Fußball bemerkbar, der ansonsten Tausende und Abertausende in seinen Bann zieht.

15. April 2017, irgendwann um 13.30 Uhr herum. Edgar Prib streckt beide Arme über den Kopf, tritt die Ecke von links, Niclas Füllkrug läuft an, steigt hoch – der Rest ist Geschichte. Dieser historische Derbysieg voller Leidenschaft und Emotionen führt Fußball-Hannover überdeutlich vor Augen, was gerade so leidlich fehlt.

Mit Schindler von Beginn an: So würdet ihr Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig aufstellen

In Derby werden Helden geboren

Langeweile in der ersten Bundesliga und auch das ständige Auf und Ab von Hannover 96 in der Zweitklassigkeit verstärken sicher nicht die Verlustängste. Ja, wären da nicht doch diese prickelnden Partien, die so viel mehr sind als ein gewöhnliches Spiel. In Derbys werden Helden geboren. Wie im April 2017 ein gewisser Füllkrug oder im Hinspiel 2020 dieser Hendrik Weydandt. Das vergisst Hannover nicht.

Mein Kollege Dirk Tietenberg hat sich mit wahren 96-Legenden, Superhelden und Kesselflickern über DAS Derby unterhalten und weckt vergessen geglaubte Emotionen, Sehnsüchte und immense Vorfreuden, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft im Stadion mit frenetisch feiernden Fanmassen wieder live dabei zu sein.

Warten und Abstand halten

Vorerst heißt es allerdings: warten, Abstand halten und in der Ferne mitfiebern. Denn wenn Derbys eines nicht gebrauchen können – und das ist die Lehre aus allen Niedersachsenduellen in der Geschichte –, dann Zuschauer, die sich danebenbenehmen und nicht an Regeln halten. Liebe Fans, so schwer es auch ist: Bitte bleibt zu Hause!