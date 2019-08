96-Meinung: Dieser Tag wird Marvin Ducksch gut tun

Drecksäcke wollte Mirko Slomka in seiner Mannschaft sehen, sie sollten die Bälle einfach „reinschmettern“, wenn es spielerisch stockt wie in den ersten beiden Saisonspielen und vor allem beim Pokal-Aus in Karlsruhe. Die Reaktion der 96-Mannschaft war sauber, fast porentief rein – drei Tore, drei Punkte, die ewige Auswärtsseuche endlich besiegt. Und so dreckig wie verlangt war die Vorstellung auch gar nicht. 96 hatte wiederum viel Ballbesitz, ließ den Ball auf den Flügeln flitzen, der positive Unterschied war die Effektivität, die Konsequenz vorm Tor.

Die Roten in Noten: Die 96-Einzelkritik nach dem Spiel in Wiesbaden Ron-Robert Zieler, Nore 2 : Behauptet sich im Luftkampf, muss einen Flachschuss halten und einen Kracher aus elgf Metern von Dittgen. In ersten Hälfte viel als Abnspielstation gefragt, in der zweiten als Keeper, auch in der Nachspielzeit hält er die Null mit einer Parade. ©

Das wird Neuzugang Ducksch gut tun Vergab Marvin Ducksch zum Start der Saison noch fahrlässig Top-Chancen, war er diesmal an allen entscheidenden Szenen beteiligt. Zwei Tore, eine Vorlage, das wird dem bereits kritisierten Stürmer gut tun. Macht er in diesem Schnitt weiter, sind die 18 Treffer aus seiner Traumsaison in Kiel auch in Hannover zu schaffen. Auch Cedric Teuchert präsentierte sich engagiert, zusammen mit Hendrik Weydandt hat Trainer Mirko Slomka jetzt vielversprechende Alternativen im Sturm.

Natürlich, Wehen Wiesbaden war ein konfuser Gegner mit bescheidenem spielerischen Niveau, der Trainer des Aufsteigers sprach hinterher sogar von einer willenlosen Leistung seiner Mannschaft. Doch auch da gilt: 96 hat mit überzeugender Taktik und Bissigkeit erst den Willens-Brecher gespielt. 96 braucht den Anschluss nach oben Freuen dürfen sich Slomka und seine Spieler über die Punkte, den kleinen Euphorieschub, aber das nur etwas wert, wenn es gegen Fürth am nächsten Samstag so weiterläuft. 96 braucht den Anschluss nach oben, um in einen Lauf zu kommen. Wehen, wenn jetzt nicht nachgelegt wird…

Die Bilder zum Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen Hannover 96 Wiesbadens Sebastian Mrowca (links) schaut 96-Kapitän Marvin Bakalorz und dem Ball nach. ©

