96-Meinung: "Eigenmotivation" ist das neue Zauberwort

Man spricht Trainerisch. Thomas Tuchel machte den „Matchplan“ salonfähig. Das „Pressing“ soll der Russe Viktor Maslow vor vielen Jahrzehnten bei Torpedo Moskau erfunden haben. Aber es weiß ja jeder mittlerweile, was gemeint ist. Ein bisschen staunen wir aber doch, wenn Hannovers Kenan Kocak und der Fürther Trainer Stefan Leitl vor demselben Spiel von „Eigenmotivation“ sprechen. Dabei dachten wir bis vor Kurzem noch, die Trainer seien für die Motivation zuständig.

Sie sind es natürlich nach wie vor. Aber in der Tat wird es nicht einfacher, Profis mit fuchtelnden Armen und Kraftausdrücken zu inspirieren. Daran ist schon Thomas Doll in Hannover gescheitert. Was würden moderne Spieler tun, wenn Kocak dem auswärtsschwachen 96 ein Hannover-Blechschild in die Kabine hängen würde? Im besten Fall würden sie darüber lachen. Denselben Kniff könnte Leitl übernehmen, weil sich die Fürther wiederum in Weltstädten wie Hannover oder Kiel wohler fühlen.