Kommentar: Ein Sieg im Pokal wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk

So können wir uns schon mal auf die Weihnachts-WM 2022 in Katar einstimmen: 96 gegen Werder im Pokal – einen Abend vor Heiligabend, 20.45 Uhr. Spannende Frage: Wer schmückt dann den Weihnachtsbaum?

Bei 96 sprechen sie davon, dass sich die Fans über ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk freuen können. Also nebenbei beim Weihnachtsbaumschmücken und wenn sie Sky haben. Im Stadion, so viel Fantasie darf man haben, wird sich nichts abspielen – nur das Spiel. Und in den Kneipen vermutlich auch nichts, sie werden dann möglicherweise immer noch geschlossen sein. Eine 96-Sensation, und das wäre ein Sieg gegen Werder, würde dann im allgemeinen Corona-Weihnachtschaos untergehen. Schade, aber wohl nicht zu ändern.