96-Meinung: Michael Esser in bäriger Vertrauenskrise

Ehrenwert, dass Kenan Kocak im großen NP-Abschiedsinterview auch eigene Fehler eingeräumt hat, im Rückblick fand sich der Trainer „in manchen Dingen zu naiv und vertrauensvoll“. Natürlich hat er damit keine Namen verbunden, schon gar nicht von Spielern, einer würde uns allerdings in diesem Zusammenhang gleich einfallen.

Den 96-Torhüter Michael Esser, wegen seines bärigen Auftretens „Bruno“ genannt, hatte Kocak am Anfang der Saison „zum besten Torhüter der 2. Liga“ erklärt – die Hoffnung war groß, dass der aus Hoffenheim zurückgekehrte Greifer die nötigen Punkte für den Aufstieg packen werde. Am Ende der trostlosen Saison muss man festhalten: Kocak war in der Einschätzung von Essers Leistungsvermögen wirklich zu naiv – der Torhüter kostete unterm Strich deutlich mehr Punkte durch spektakuläre Patzer, als er mit einigen wenigen erstklassigen Paraden gewann.