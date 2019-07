96-Meinung: Eintracht Braunschweig macht's vor - lernen vom Rivalen

Sohn vom Ex-96-Stürmer knipst drei Mal

Unsere blau-gelben Freunde konterten konsequent, siegten hochverdient mit 4:2 und sind in dieser Verfassung klarer Kandidat für den direkten Aufstieg. Drei Eintracht-Tore erzielte dabei Martin Kobylanski, der Sohn des früheren 96-Stürmers Andrzej Kobylanski war aus Münster gekommen – schon jetzt steht fest, dass der offensive Mittelfeldspieler mit der 10 auf dem Rücken eine entscheidende Verstärkung ist.

Die Roten hängen noch in der Luft

So weit sind wir in Hannover noch nicht beim Orakeln – ob es in der Saison 2020/21 in der 2. Liga wieder Derbys zwischen Braunschweig und Hannover gibt, scheint vor allem von 96 und seiner Fähigkeit zum Wiederaufstieg in die Bundesliga abzuhängen. Im Moment aber rätseln Fans und Experten, ob sich die Mannschaft des Trainers Mirko Slomka wirklich nach ganz oben orientieren kann – es gab durchwachsene Tests, eine Erfolgsformation bildete sich dabei nicht heraus.