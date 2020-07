96-Meinung: Eintracht Braunschweig nehmen wir am liebsten

Es ist ja nur eine Saison ... Wenn beide ihre Ziele erreichen. 96 will und muss aufsteigen, Braunschweig will nur nicht wieder absteigen. Also spielen sie zwischendurch mal eine Zweitligasaison zusammen. Wir erinnern uns gerne. In der Saison 2016/17 spielten beide ganz oben mit. Hinspiel in Braunschweig 2:2 (96 holte dank Harnik und Karaman ein 0:2 auf), Rückspiel 1:0 (Torschütze Füllkrug). Am Ende stiegen beinahe beide auf – gut, dass Hannover nicht in die Relegation gegen Wolfsburg musste.