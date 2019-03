96-Meinung: Ergebnis der Mitgliederversammlung ist ein Denkzettel für das Kind-Lager

Machtwechsel bei Hannover 96. Der größte Verein Niedersachsens bekommt einen neuen Aufsichtsrat und damit auch einen neuen Vorstand. Eine Zeitenwende nach fast 22 Jahren mit Martin Kind an der Spitze. Der Verein, das zeigte die Mitgliederversammlung, bleibt in sich gespalten. Jubelgesänge nach einer Wahl des neuen Aufsichtsrates gab es in der jüngeren 96-Geschichte bisher nicht.