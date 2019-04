96-Meinung: Es gibt keine Genies und Führungsspieler in Dolls Trümmertruppe

Leute, hört auf herumzurechnen. 96 wird in der nächsten Saison gegen Regensburg und Bielefeld statt gegen Bayern und Dortmund spielen. Das zu akzeptieren fällt schwer – mit all den blöden Folgen wie Anstoßzeiten zur Mittagszeit. Theoretisch könnten ja noch sechs Punkte in vier Spielen auf Stuttgart und den Relegationsplatz aufgeholt werden. Das setzt allerdings voraus, dass 96 überhaupt in der Lage wäre, mal ein Spiel zu gewinnen.

Neben Dolls Eingeständnis des Unvermögens seiner Angreifer überraschte sein Berliner Kollege mit der kleinen Typologie einer Mannschaft. Pal Dardai, einer der coolsten Kerle der Trainergilde, erläuterte, er habe in Deutschland gelernt, ein gutes Team brauche drei Kategorien: Arbeiter, Führungsspieler und Genies. Ein Genie bei Hertha sei Salomon Kalou, Arbeiter gäbe es genug, und in die Führungskräfterolle müssten viele junge Spieler erst hineinwachsen. Daher die Hertha-Probleme, für Dardai gehört vor allem dazu, dass er zum Saisonende aufhören muss.

Es mangelt an Klasse

Dardais kleines Mannschafts-Abc offenbart den Konstruktionsfehler des 96-Teams. Selbst Dauerverletzte wie Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou können die Leerstellen in Sachen Führung und Überraschung nicht füllen. Es mangelt an Klasse, die Qualität reicht nicht aus, um in der Bundesliga zu bestehen.

Das zu ändern ist Aufgabe des neuen Sportchefs. Der 96-Macher sollte drei Prinzipien in sich vereinen: hart arbeiten, Führungsstärke zeigen und geniale Ideen bei Transfers umsetzen. Sollte 96 so einen Tausendsassa kennen, dann her damit. Längst wird mit der Besetzung der Schlüsselpositionen Sportchef und Trainer die 96-Zukunft entschieden, nicht in den letzten vier Saisonspielen.