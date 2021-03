Meinung: Das 96-Team muss die Fans wieder ins rote Boot zurückholen

Mutiger Fußball für das gute Klima

Tatsächlich zeigte die vergangene Saison, was noch möglich sein kann mit einer Aufholjagd. Am 24. Spieltag gelang ein 3:1 gegen Kiel, es folgten drei weitere Siege. Ohne die Patzer in Sandhausen, Darmstadt und Aue hätte 96 am Ende sogar noch auf dem dritten Platz landen können. Weil Kocak allerdings auch mitbekommen hat, dass seine Mannschaft für eine konstante Siegesserie in Körper und Geist nicht gebaut ist, sollte er mit frechen Auftritten wenigstens mutig an der Erwärmung des abgekühlten Fußballklimas arbeiten – die 96-Freunde, die möglicherweise in der kommenden Saison wieder eine Stadionkarte kaufen können, sehnen sich nach entsprechenden Signalen.

Um die Fans wieder ins rote Boot zu holen, müssen auf dem Platz viele Werbemaßnahmen gelingen, am einfachsten geht das mit Toren, Siegen und Leidenschaft.