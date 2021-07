96-Meinung: Fast 15.000 Zuschauer sind eine tolle Kulisse für den Anfang

So ein Neustart ist, nach genau neun Monaten ohne Fans im Stadion, eine schwere Geburt. Wir bitten erst mal um Nachsicht für dieses Wortspiel und die Besucher der HDI-Arena heute um Geduld.

Geimpft, genesen, getestet, all das wird in einem Vor-Check-in überprüft, hoffentlich ohne Missverständnisse und Aufgeregtheiten. Auf den Plätzen müssen später keine Masken getragen werden, Singen ist ausdrücklich erlaubt – die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung, mit Pfiffen rechnen die Profis selbstverständlich nicht. Sie wollen ja so zackig weitermachen wie in der überzeugenden Schlussphase beim Start in Bremen und frei nach dem früheren Bundestrainer Berti Vogts die Wolke erwischen, auf der sie dann erfolgreich durch die Zweitligasaison schweben können.