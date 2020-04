96-Meinung: Schlau kickt gut? In Hannover trifft das zu...

Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. ©

Weydandt und Hübers taugen als Positivbeispiel

Es ist natürlich lobenswert, wenn sich junge Menschen schon mal für die Zeit nach der Karriere wappnen. Meist studieren sie Sportmanagement oder irgendwas mit Wirtschaft, wie die beiden 96-Profis Hendrik Weydandt und Timo Hübers.

Der Verteidiger lernt sogar ganz normal an der Uni in Hannover. Die beiden 96-Profis taugen auch als Erkenntnis einer Studie der Spielergewerkschaft Fifpro, die belegen will: Je mehr sich Profis nebenher auf die Zeit nach ihrer Karriere vorbereiten, desto besser sind sie auf dem Platz. Schlau kickt gut – für Hübers und Weydandt passt das.