96-Meinung: Gefangen im Mittelmaß

Früher schellte für 96 das Telefon in Kopenhagen, nun gibt’s stattdessen Nackenschellen in Karlsruhe. Wie sich Zeiten ändern. Statt europäisch spielt 96 auf einem Kartoffelacker in Baden-Württemberg, nicht gegen große Stars, sondern gegen Gordon, Gersbeck, Gondorf, Groiß und Goller. 5G – so wie beim neuen Handynetz. Und für 96 gilt: kein Aufstieg unter dieser Nummer ...

Für Fans ist die Saison ohnehin ein Auf und Ab der Emotionen, weil 96 in der Tabelle Achterbahn fährt. Eine Woche ist das Team in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, dann folgt wieder ein überraschender Stolperstein: 2:1 in Darmstadt, Nachspielzeit-K.o. gegen St. Pauli, 5:2 in Nürnberg, Eigentor-0:1 in Karlsruhe. 96 ist zu gut, um schlecht zu sein, und zu schlecht, um ...

Zumindest nicht konstant genug, das unterschreiben dann auch die Führungskräfte des Klubs. Aber genau das macht gerade den Unterschied aus zu einem ernsthaften Aufstiegskandidaten. Vielleicht würde schon ein einziger neuer Unterschiedsspieler die Waage in die richtige Richtung kippen lassen. Bis dahin aber scheint 96 gefangen im Mittelmaß der 2. Liga. Das schmerzt.