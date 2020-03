96-Meinung: Gehaltsverzicht? Die Spieler können jetzt ein Zeichen senden

International sind tausende Spieler mit Verträgen ausgestattet, die ihnen tausende von Euro im Monat, der Woche oder sogar am Tag bringen. Nicht falsch verstehen: Dass die Spieler so viel Geld bekommen, ist nicht ihre Schuld, sondern die des überdrehten Systems Fußball.

Geld regiert den Fußball – diese Erkenntnis ist nicht neu. Dass sich aber der Lieblingssport der Deutschen in einer absoluten Blase befindet, dürfte jetzt mehr als deutlich werden.

Verträge: Die wichtigsten Verträge betreffen zurzeit Cheftrainer Kenan Kocak – und ihn selbst. Folgt Zuber seinem Förderer Horst Heldt nach Köln oder macht er weiter als offizieller Sportchef bei 96? Nach Urteil des Amtsgerichts ist Zuber unbefristet bei 96 angestellt. Die juristische Lage soll geregelt werden. Geschäftsführer Martin Kind setzt darauf, dass Zuber weitermacht. Bezüglich des Trainervertrages hat Zuber keine Zweifel, dass Kocak bald bis 2022 unterschreibt: „Das wäre ein Zeichen. Den Verein jetzt in der Situation im Stich zu lassen, wäre sicher das falsche Signal“, sagt er. Heißt für Zuber selbst: Auch der Manager lässt 96 in der Corona-Krisenzeit nicht allein. ©

Aber Fußballprofis haben eine gesellschaftliche Verantwortung, sind Vorbild für Kinder und Jugendliche. Und dieser Funktion sollten sie gerecht werden. Die Spieler bekommen ihr Gehalt vom Verein, wenn es diesem Verein jetzt schlecht geht, sollten Spieler als Zeichen etwas zurückgeben. Damit Angestellte, die finanziell nicht so gut ausgestattet sind, ihre Jobs und damit ihre Lebensgrundlage behalten können.

Fragen Sie mal bei anderen Sportlern nach...

Anders sieht es in der Corona-Krise in anderen Sportarten aus: Fragen Sie mal bei Handballern, Eishockeyspielern, Wasserballern, Rugbyspielern, Turnern und Leichtathleten in der Region nach ...