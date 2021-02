96-Meinung: Talente wie Doumbouya zeigen den Hannover-Weg der Zukunft

So waren die 96-Profis gegen die SpVgg Greuther Fürth in Form:

Doumbouya macht Mut für neuen 96-Weg

Mit viel Einsatz wehrte sich Kocaks Mannschaft gegen fußballerisch starke Fürther. Umso unverständlicher im Rückblick der Mentalitätseinbruch in Hälfte zwei zuletzt in Düsseldorf. Kämpferisch also eine Wiedergutmachung, aber die Punkte bleiben verloren. Die Mentalitäts-Achterbahnfahrt im Saisonverlauf wird 96 den Aufstieg kosten.

Das Spiel hat aber auch noch eine Perspektive über die Saison hinaus aufgezeigt. Vier Minuten nach seiner Einwechslung köpfte Moussa Doumbouya sein erstes Tor, rannte danach auf Kenan Kocak zu und umarmte den Trainer. Das Märchen vom Bootsflüchtling, der noch im vergangen Jahr eine Ausbildung als Dachdecker machte, hat ein erstes Happy-End gefunden. Kocaks Mut wurde belohnt - das zeigt sich besonders im Vergleich zum Königstransfer. Patrick Twumasi, für die Ablöse von 800 000 Euro verpflichtet, wechselte Kocak erst 20 Minuten nach Doumbouya ein, der aus Celle zur U23 geholt worden war. Teuer muss nicht gut sein, mit Talenten kann es besser klappen. In Düsseldorf hatte mit Mick Gudra auch schon ein Talent getroffen. Im eigenen Teich schwimmen coole Fische - die sich zu angeln, das ist ein 96-Weg der Zukunft.